Docenten in actie tegen uitzetten meisje (15) uit Leeuwarden: "Zo'n leerling willen wij niet kwijt"

De Krim is geannexeerd door Rusland. De familie Tymps is op de vlucht geslagen en zo in Nederland terecht gekomen.

De docenten willen zaterdag les geven op het Zaailand. Daar willen ze een klaslokaal inrichten. Het is de bedoeling dat de docenten daar korte lessen geven over vluchtelingenbeleid, Oekraïne en over Yaroslava zelf.

"We zijn faliekant tegen de uitzetting van Yaroslava", zegt rector Dirk-Jan Dekker van het Beyers Naudé. "Ze is het schoolvoorbeeld van integratie. Het meisje is geworteld in de samenleving en op school. Zo'n leerling willen wij niet kwijt."

Maatschappelijk actief

Tymts is maatsschappelijk actief. Eerder richtte ze de jongerendaad van de gemeente Waadhoeke op, en kortgeleden de jongerenafdeling van de ChristenUnie in Fryslân.

Op school is de zonder andere actief als voorzitter van de leerlingenraad.