Tweede Spelen voor Marrit Steenbergen, maar het blijft spannend: "De hele wereld kijkt"

Het mag duidelijk zijn: de Nederlandse zwemsters gaan voor het hoogste. En dat is natuurlijk een medaille. Marrit: "Ik zou graag een medaille willen winnen, maar ik weet ook dat dat heel lastig gaat worden."

Want het is anders dan bij de vorige Spelen. "Wij zwemmen een beetje hetzelfde als vijf jaar geleden in Rio, we hebben vergelijkbare tijden. Ik heb het gevoel dat de rest van de wereld wel vooruit is gegaan. Australië is favoriet en je hebt ook landen als Groot-Brittannië, Japan en Frankrijk. Er zijn zoveel sterke landen. Dus het is lastig om onze kansen in te schatten."

Relativeren gaat makkelijker

Door een mindere periode, waarin Steenbergen met fysieke en mentale problemen kampte, heeft ze geleerd om te relativeren. Natuurlijk wil ze een medaille halen, maar als dat niet lukt, is dat ook niet het einde van de wereld.

"Het is nog steeds hét doel van elke sporter. Maar het is niet zo dat mijn toernooi verpest is als ik geen olympische medaille haal. Ik denk dat ik daar wel in ben veranderd. Ik heb een lastige periode gehad, waarin ik geen toernooien heb gezwommen. Tuurlijk, ik wil het heel graag. Maar als het niet zo is, is het ook zo."