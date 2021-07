Pierre Wind maakt eten voor zeilschool

Het is zeker een record, denken ze bij zeilschool en watersportcentrum 't Garijp in Goingarijp. Want wie is nu zo gek om met 100 kinderen in bootjes op het water een gerecht te koken?

"We zaten deze winter wat te brainstormen", zegt Vincent de Heer van de zeilschool. "We hebben Pierre hier al twee keer eerder gehad en dat is altijd leuk. Want de kinderen leer je ook wat over eten."

Pierre op een ponton

Zo kwam het idee om hem maar op een ponton te zetten, midden op het meer. "Ouders maken zich altijd wel zorgen over het eten. Met de hulp van Pierre kunnen we daar een positieve draai aan geven door hem een menu te laten bedenken. Dat houden we dan ook op de kaart."