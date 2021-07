Zonderland had 'al maanden' last van klachten: "Ik hoop dat ik het niveau nog haal"

Net als bij Rio 2016 is de aanloop behoorlijk verstoord. Toen was een aanhoudende verkoudheid met verstopte holtes de aanleiding. Daar zijn dit jaar maag- en darmklachten bijgekomen. "Ik kan nog niet genoeg eten voor de energie die ik nodig heb om goed te kunnen trainen", vertelde Zonderland na de podiumtraining.

De fysieke ongemakken waren twee weken geleden nog aanleiding voor Zonderland om elke verwachting voor een nieuw succes in Tokio weg te nemen. De olympisch kampioen van Londen 2012 sprak twee weken geleden, kort voor het afreizen, dat het welhaast een wonder zou zijn als hij nog eens de finale zou halen. Het verhaal ging weer over de holtes, die steeds opspelen en het voor hem niet mogelijk maken de rotaties aan de rekstok veelvuldig te trainen.

Lichaam niet supersterk

De podiumtraining leek ook niet bijster overtuigend. "De fysieke problemen zijn er nog wel. Maar het verschil is dat ik de eerste dagen in Japan een mooie opbouw heb kunnen maken, dat ik alle elementen heb kunnen doen die ik wil."

Maar het plan om tijdens de podiumtraining een halve oefening af te werken strandde. "De energie trok wat weg. Ik heb deze training vooral gebruikt om de rekstok te 'voelen'. Mijn lichaam was niet supersterk, maar de timing klopte. Dat geeft wel vertrouwen."

Adrenaline

Met behulp van de adrenaline die bij een wedstrijd hoort, hoopt Zonderland zaterdag een oefening te turnen die een D-score, de moeilijkheidsgraad, van 6,1 heeft. Daarmee zou hij, mits strak uitgevoerd, in ieder geval nog een kans maken bij de beste acht te eindigen met een finale tot gevolg.

"Zoals ik me vandaag voel, zou dat niet kunnen", klonk het eerlijk en reëel. "Het was wat te sloom."

Het zijn geen nieuwe klachten, geen gevolg van ander eten of de hitte. Zonderland blijkt al maanden te kampen met maag- en darmstoornissen. "Nee, dat heb ik eerder niet verteld. Dan denken mensen toch: daar heb je hem weer."

Hij had zijn afscheid als topsporter anders voorgesteld, maar het humeur van de 35-jarige Fries lijdt er niet onder. "Ik ben blij dat ik hier ben, dat ik dit nog eens meemaak. Ondanks alle beperkingen geniet ik van de relatieve vrijheid in het olympisch dorp. Nu hoop ik dat ik zaterdag het gewenste niveau haal."