Politieactie na auto die in tuin Drachten rijdt: twee verdachten gevlucht, één aangehouden

De politie was met een hoop mankracht op pad in de omgeving van het Van Haersmapark in Drachten. Dat gebeurde nadat er een auto in een voortuin aan de Grietmansrecht reed. De bestuurder en de andere inzittende zijn gevlucht. De politie heeft een zoekactie in de omgeving opgezet. Daarbij is een verdachte aangehouden.