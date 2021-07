Grote verrassing voor Leeuwarder: na 77 jaar eigen spaarvarken gevonden

Het was een vriend van Wassenaar zijn schoonzoon die in Lemmer op een rommelmarkt aan het sneupen was, vertelt hij. "Hij zag dit spaarvarkentje staan en dacht: hé, Wassenaar, die naam komt mij bekend voor. Na even bellen heeft hij het aangeschaft en meegenomen. Zo is het vanuit de rommelmarkt in Lemmer in Leeuwarden terechtgekomen."

"Ik wist niet wat ik zag"

Het cadeau is een grote verrassing voor Wassenaar. "Ik denk: wat is dit? Ik wist niet wat ik zag. Het heeft dat heel specifieke kerfsneewerk in aardewerk. En het meest aparte: mijn naam, geboortedatum en geboorteplaats. Zij het dat er in mijn naam een foutje geslopen is. Officieel heet ik Jetze Jan, maar hier staat Jetse met een S. Begrijpelijk, want dat komt ook veel voor in Fryslân."