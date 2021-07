VIDEO: Meer dan 1.350 orgelpijpen klaar voor verhuizing

Registers, laden, houten panelen en meer dan 1.350 pijpen worden deze dagen uit elkaar gehaald, ingepakt en verhuisd. Het Properorgel van de Sneker Zuiderkerk gaat naar de stad Lodz in polen, waar het gebruikt wordt voor diensten en lessen. Het verhuizen is nog een hele puzzel, want alles moet in Polen weer op dezelfde volgorde in elkaar. Vaste organist Folkert Binnema gaat er over een paar maanden heen om te bekijken of alles goed is gegaan.