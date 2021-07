Met Groengrijs-bus kunnen mensen met een kleine portemonnee ook een mooie dag weg

De bus is naar onze provincie gehaald door GGZ Friesland nadat het idee al een aantal jaren succesvol is, vooral in Amsterdam.

"Iedereen knapt op van het zien van iets anders dan je eigen kleine omgeving. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat ze soms op vakantie kunnen of er een dag op uit kunnen, maar voor veel anderen is dat helaas niet zo. Wij vinden dat iedereen daarin moet kunnen delen", vertelt Paul David Meesters.

Hij is psychiater bij GGZ Friesland en heeft zich hard gemaakt om ook een Groengrijs-bus naar Fryslân te halen.

Vrijwilligers

De bus, met de naam 'Jan', rijdt deze zomer naar Texel, Walibi World, AquaZoo in Leeuwarden en de Orchideeënhoeve. Er zijn drie vrijwilligers die als chauffeur naar de plekken toe rijden. Eén daarvan is Willem Overwijk. "Ik vind het mooi om mensen wat te kunnen helpen. Ik ga net met pensioen en heb altijd in een vrachtwagen gereden. Zo kan ik ook mooi afkicken van de vrachtwagen."