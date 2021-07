Is het Cambuurstadion wel of niet op tijd klaar: partijen oneens bij de rechter

In de contracten staat dat de SOC, een samenwerking van ontwikkelaar Wyckerveste en bouwgroep Dijkstra Draisma, de grond bij het WTC kon overnemen, onder voorwaarde dat het stadion er binnen drie jaar staat. Omdat dit niet meer mogelijk lijkt het het WTC de grond niet leveren.

Planning onzeker

WTC Facility gelooft niet dat er op tijd een stadion staat. Het zou een chaos zijn, er is volgens de advocaat meer zekerheid nodig voor continuïteit van de plannen. Een omgevingsvergunning is nog niet aangevraagd. WTC Facility vindt dat er geen degelijke planning is.

Boete geëist

De SOC gaat er echter nog altijd vanuit dat het stadion er in september 2022 staat. De nieuwe ontwikkelaar Van Wijnen geeft aan dat het nog altijd het doel is dat er in 2022 kan worden gevoetbald. Van Wijnen wil zich eerst richten op het voetbalgedeelte en zegt bezig te zijn met de laatste voorbereidingen voor het indienen van een vergunning.

De SOC is niet meer de ontwikkelaar, maar heeft nog altijd recht op de grond. De SOC eist een boete van 10.000 euro per dag, zolang het WTC zich niet aan het contract houdt.

Uiterlijk volgende week woensdag doet de rechter uitspraak. Als die in het voordeel van de SOC is, gaat een dag later de boete in.