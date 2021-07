RIVM: 170 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag zo'n 228 besmettingen gemeld. Maandag lag dat gemiddelde op 235, een week eerder op 169.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden met 27. Daarna volgen Súdwest-Fryslân met 23 en De Fryske Marren met 21.

Geen nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe personen opgenomen in het ziekenhuis, als gevolg van het coronavirus.

Negen Friezen in de ziekenhuizen

In de Friese ziekenhuizen liggen op dit moment nog negen coronapatiënten. Een van hen ligt op de intensive care. Het aantal coronapatiënten in het Noorden loopt wel verder op, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. In Groningen liggen 14 mensen in het ziekenhuis met het virus en in Drenthe één. Landelijk gezien loopt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook weer op.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):