Sluisdeuren Sas-brug Harlingen zijn terug van een grote beurt

Met een grote kraan worden de deuren via het water naar de goede locatie gebracht. De sluis en de deuren moeten ervoor zorgen dat het water niet Harlingen in loopt. "Als deze deuren er niet in zaten dan zou het water met een hoge waterstand zo Harlingen en Fryslân binnen stromen. Dat wil je natuurlijk niet", zegt Boonstra. Het project heeft in totaal zo'n acht ton gekost.