Plannen biovergister Kootstertille van tafel: Stertil koopt grond

Stertil zit al jaren aan de Westkern in Kootstertille, waar de biovergister ook zou komen. Het bedrijf maakt daar onder andere hefbomen.

De gemeente Achtkarspelen is blij dat Stertil de grond gekocht heeft en dat daarmee op die plek meer werkgelegenheid ontstaat. "Eindelijk kan het dossier biovergister gesloten worden", zegt wethouder Jouke Spoelstra.

Bang voor overlast

Er was veel te doen om de plannen voor de biovergister: omwonenden waren bang voor overlast en zagen liever dat de vergister verder van het dorp af zou komen te liggen.

In 2010 was een vergunning verleend om een biovergister op de Westkern te bouwen. Achtkarspelen sprak sinds 2013 met Universal Energy Solutions (UES) en heeft het perceel in 2018 verkocht aan een dochterbedrijf van UES, Groengas Westkern Beheer. Een voorwaarde van het project was dat het in mei 2020 klaar moest zijn.

Terugkoopprocedure hoeft niet meer

De laatste jaren zou de bouw van de biovergister verschillende keren beginnen, maar dat kwam er nooit van. De gemeente verschoof de deadline naar 1 november 2020, maar dat lukte ook niet.

In december vorig jaar is de gemeente begonnen met een terugkoopprocedure, maar nu heeft het moederbedrijf van Stertil de grond overgekocht van Groengas. Toen is de terugkoopprocedure ook stilgelegd.