Folkertsma na lange revalidatie op Olympische Spelen: "Een mooie beloning"

Om goud te winnen moet Oranje eerst de poule doorkomen. Daarvoor moeten ze als eerste of tweede eindigen, of bij de beste nummers drie zitten. In de poule treffen de Leeuwinnen China, Brazilië en Zambia.

Voornamelijk dat laatste land is een grote onbekende. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog niet zoveel vanaf weet. We zullen waarschijnlijk nog wel beelden bekijken. Vanuit daar kunnen we zien hoe zij spelen", geeft Folkertsma eerlijk toe.

Spitse valt uit

Folkertsma zou niet de enige Friezin in de selectie zijn. Sherida Spitse, recordinternational van Oranje, was ook in Japan om zich voor te bereiden op de Spelen. Maandag raakte ze op de training geblesseerd aan haar knie. Daardoor ligt ze weken uit de roulatie en moet ze de Spelen aan zich voorbij laten gaan.