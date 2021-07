Dierenartsen waarschuwen: dodelijke kattenziekte heerst in Harlingen en omgeving

Het is een grote uitbraak, denkt Andrea Brouwer van dierenartsenpraktijk de Vrolijke Viervoeter in Herbajium. "Er zijn berichten van meerdere overleden katten. Bij onze praktijk hebben we twee katten gediagnosticeerd met de ziekte, maar er zijn veel katten met dezelfde verschijnselen. We denken dat de uitbraak zeer groot is in Harlingen en omgeving."

De ziekte kan zich verspreiden via de ontlasting, zegt Brouwer. "Als katten in aanraking komen met ontlasting van andere katten, dan kunnen ze ziek worden. Het kan ook worden overgedragen via mensen of honden. Die worden er zelf trouwens niet ziek van."

Geen grote kans op overleving

Er zijn veel symptomen: "Speekselen, braken, diarree, niet willen eten of drinken en hoge koorts." Brouwer vertelt dat ze de zieke katten wel kunnen behandelen, maar dat de overlevingskans klein is.