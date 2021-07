Jonge bruinvis spoelt aan op Ameland en overleeft niet

De dierenambulance van het eiland en Stichting SOS Dolfijn kregen direct een melding, nadat een mensen op het strand de bruinvis hadden gevonden. Die vinders hebben nog geprobeerd om het dier te helpen, door het nat te houden in de branding. Dat mocht niet baten.

De bruinvis was nog een kalfje. Dat is overgebracht naar de vaste wal en wordt later aan de faculteit Dierengeneeskunde van de universiteit van Utrecht onderzocht. Dat moet duidelijk maken waarom het dier is aangespoeld.