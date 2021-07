Droom wordt nachtmerrie: geblesseerde Sherida Spitse mist Olympische Spelen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft medelijden met haar middenvelder. "Dat is wel even dramatisch voor het team en vooral voor haar", zegt Wiegman bij de ochtendshow van 538. "Ze heeft er zoveel voor gelaten en gedaan. Ze is een belangrijke speelster voor ons en een rustpunt in het veld, dus dit is wel even omschakelen."

Bondscoach Sarina Wiegman roept Joëlle Smits op als vervanger van Spitse. Er zit nu nog een Friezin in de olympische voetbalselectie. Dat is Sisca Folkertsma uit Sloten.