Provincie en gemeenten staan groene energiecoöperaties in de weg

Ook ruimtelijk beleid staat energiecoöperaties in de weg. In de Provincie Fryslân is het beleid dat er geen nieuwe windmolens op land bij mogen komen, en hiermee wordt het oprichten van een windcoöperatie in een dorp onmogelijk gemaakt. Ook het eventueel vervangen van een oud exemplaar voor een nieuw, hoger model is hierdoor niet mogelijk. In andere provincies, zoals in Zeeland en Limburg, is het aandeel windenergie van coöperaties daardoor veel groter dan bij ons.

Draagvlak

En dat terwijl uit eerder onderzoek van het FSP blijkt dat er juist wél draagvlak is voor de energietransitie als inwoners zelf mee kunnen doen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat zeggenschap over en eigendom van de energieproductie heel belangrijk is voor Friezen.