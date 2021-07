Zorgen over overstromingsafval dat vanuit het zuiden in de Noordzee terechtkomt

Hoeveel afval uiteindelijk op onze Noordzeekust terechtkomt, is onmogelijk te zeggen, maar bij Stichting De Noordzee hebben ze wel zorgen over wat er allemaal onderweg is naar zee. De stichting werkt aan een schone en gezonde Noordzee.

Vervuiling uit rivieren

De rivieren zijn altijd al een belangrijke bron van het afval in zee geweest. De stichting is in 2017 opgezet om afval in de rivieren op te ruimen en om plasticvervuiling te onderzoeken. En nu zet de stichting daar een extra tandje bij. "We zijn nu bezig met de opzet van opruimacties en extra onderzoek", zegt Marijke Boonstra van Stichting De Noordzee.

"MSC Zoe-ramp van het zuiden"

Lang niet alles haalt de zee, want nu het water zakt, liggen de oevers vol met afval dat - als het niet opgeruimd wordt - toch weer in het water belandt. Boonstra: "Het is een MSC Zoe-ramp van het zuiden, als je kijkt wat er allemaal op de oevers ligt."