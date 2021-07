Afgelaste SKS is meevaller voor goede doel: kilo's vlees en bami naar De Schuilplaats

Skûtsje SWH had het vlees al besteld, maar moest er nu een andere bestemming voor vinden. Stichting De Schuilplaats maakt daar dankbaar gebruik van.

"We kunnen vanavond meteen vijftig man die we zo gekregen hebben blij maken met een maaltijd. Dit is echt top", vertelt Oscar Zimmermann van De Schuilplaats enthousiast. "We hebben negen bakken bami gekregen, heel veel hachee-vlees, stoofpotjes..."

Genoeg vlees voor veertig bemanningsleden

Zimmermann kon nog wel even doorgaan met het lijstje, want het was genoeg vlees voor de bijna veertig bemanningsleden van het skûtsje SWH, voor de twee weken durende SKS-competitie.