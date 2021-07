Het engeltje van Cooper krijgt eindelijk zijn hand terug

Frank Cooper was een succesvolle zakenman in Amerika. In 1900 liet hij in zijn geboortedorp in Akkrum een tehuis bouwen voor arme ouderen: Coopersburg. In 1906 werd ook een mausoleum gebouwd voor Cooper en zijn vrouw, die daar in 1907 werden bijgezet.

Terug in oude staat

Het mausoleum zit vol met symboliek. Zo staan er op de vier hoeken van het gebouw engeltjes als wachters voor de laatste rustplaats. Het engeltje op de noordwestkant mist een hand. In het verleden is het met wat cement gerepareerd. De monumentenstichting wil het nu terugbrengen naar de oude staat.