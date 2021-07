Wat brengen nieuwkomers Xavier Mous en Tom Boere bij de Friese eredivisionisten?

Mous ging in 2019 van Cambuur naar PEC Zwolle, maar een vaste basisspeler werd hij nooit. "Het was toen een mooie stap, maar ik merkte na twee jaar dat ik behoefte had aan een nieuwe stap. Bij Cambuur was het allemaal goed, goed, goed. Bij Zwolle was het wat wisselvalliger."

Bij Heerenveen had hij concurrentie van Erwin Mulder. "Ik ben ambitieus en wil graag gas geven. Ik wil graag spelen en kan me moeilijk schikken. Ik zou de stap niet maken als ik niet minimaal een mogelijkheid had om te gaan spelen."