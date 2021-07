Johan Talsma verlaat Forum voor Democratie: "Forumland is een Teletubbieland"

Volgens hem zijn de 'echte ondernemers' niet meer bij de partij. "Je kunt het ook positief bekijken. Iedereen die zich afsplitst, gaat niet naar links toe", zegt Talsma over de dissidenten.

Wil je dit nog langer?

Het opstappen doet volgens Talsma wel een beetje pijn. "Want het is wel mijn partij geweest. Inhoudelijk sta ik er ook nog tweehonderd procent achter. Alleen zijn er bepaalde uitspraken waar ik mij niet in kan vinden. Dan moet je op een geven moment denken: wil je dit nog langer? Ik heb niks tegen de persoon Thierry Baudet. Maar hij heeft andere gedachten en neemt een andere afslag."

Focus op de ELP

Talsma gaat zich nu weer volledig richten op ELP Noardeast-Fryslân. "We hebben in de gemeente een leuke partij opgericht met mensen uit alle lagen. Het is nu weer focus op de eigen partij."