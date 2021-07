Houtprijzen nog steeds hoog: uitdaging voor bouwcentra

De bouwsector worstelt nog steeds met veel onzekerheid door de toenemende prijs van bouwmateriaal. "Het is verschrikkelijk, de houtprijzen zijn hoog. Wij hebben geluk dat we nog wat voorraad kunnen inkopen, maar je merkt dat de bouw er serieus last van heeft", zegt Bettina Leijstra van Bouwcenter Eppinga in Drachten.