Ophef over een zwemtrapje in de Dokkumer Ie. De gemeente Leeuwarden dreigt het trapje bij het Leeuwarder Havankpark weg te halen. Op de locatie zwemmen altijd veel kinderen. Volgens de gemeente is het trapje illegaal en mag er niet worden gezwommen. Maar de buurt komt in verzet. Omwonenden zijn bang voor onveilige situaties en vinden het betuttelend.