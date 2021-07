Dressuurrijdster Rixt van der Horst gekwalificeerd voor Paralympische Spelen

Paradressuurrijdster Rixt van der Horst uit Grou heeft zich definitief geplaatst voor de Paralympische Spelen in Tokio. Ze is opgenomen in het Paralympisch team en zal over enkele weken naar Tokio. Op het paard Finn deed ze het afgelopen weekend een laatste test in Schijndel en haalde daar twee pr's. Ze hadden de hoogste dagscores van het hele veld.