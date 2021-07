Freedom Day in Engeland: "Het is tactiek, maar voelt als experiment"

Het plan van Engeland is om een piek in de coronabesmettingen in de zomer te hebben, zegt Smith. "Want nu zijn de mensen buiten. In september en oktober zit je ook nog met de griep. Het is tactiek maar het voelt meer als een experiment. Kijk maar naar hoe het in Nederland is gegaan. Het kan niet."

Mondkapjes

Smith is het niet eens met de premier, en volgens haar veel andere Engelsen en deskundigen ook niet. "Het is zo rigoureus, allemaal tegelijk. Mensen kunnen kiezen of ze naar een discotheek of restaurant willen, maar de meeste mensen kunnen niet kiezen of ze naar de supermarkt gaan of met het openbaar vervoer reizen." Ze had graag gezien dat die laatste plekken toch de mondkapjesplicht hielden.

Eigen verantwoordelijkheid

Johnson wijst echter op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. "Maar daarmee maakt hij zich er makkelijk vanaf", vindt Smith. En sommige gebieden en instellingen volgen het beleid van de landelijke regering ook niet. "De burgemeester van Londen, Sadig Khan, heeft al gezegd dat hij mondkapjes wil houden. En de vliegtuigmaatschappij en de Eurostar willen dat ook nog. De meeste supermarkten vragen ook om de mondkapjes op te houden."