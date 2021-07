GGZ Friesland wil opstaan tegen geweld: "Blijf van onze hulpverleners af"

Het incident was de aanleiding voor de grote advertentie. "Het signaal moet zijn: blijf van onze zorgverleners af. Er gebeurt iets in de maatschappij waardoor zorgverleners niet veilig zijn bij het werken in zulke situaties. Maar ze doen werk voor heel veel mensen die de hulp nodig hebben. Dus zorg dat ze hun werk kunnen doen."

In de advertentie staat ook dat het incident zijn weerslag niet mag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de ggz. "In de discussie zag ik mensen die zich afvragen of er beveiligingspoortjes moeten komen, of scans bij de deuren, of iedereen controleren die binnenkomt. Maar dat wil je natuurlijk niet. Mensen die hulp nodig hebben, wil je niet confronteren met enorme beveiligingsmaatregelen."