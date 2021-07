Medewerker Wetterskip Fryslân kon direct aanschuiven om te helpen in Venlo

Het ziekenhuis in Venlo werd ook ontruimd. Dat gaat woensdag weer open. Bijna 240 patiënten zijn tijdelijk overgeplaatst.

De Rijke is geschrokken van de beelden uit Limburg, Duitsland en België. "Het is echt dramatisch, niet om aan te zien. Vreselijk." Hij denkt niet dat hier hetzelfde kan gebeuren. "In heuvelachtige gebieden is het van een heel andere orde. Hier kan wel wateroverlast ontstaan, maar niet met dezelfde stroomsnelheden."