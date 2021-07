Jan van der Bij nuchter onder debuut op de Spelen: "Dezelfde landen liggen er als op het WK"

Voor vader Van der Bij is het in ieder geval heel bijzonder dat zijn zoon nu naar de Olympische Spelen gaat. "Als je er bij nadenkt, dan snap je het niet eens. Zeven jaar geleden wist hij amper wat een roeiboot was. Maar, hij is altijd wel met water bezig geweest." Vader Haye is een nuchtere 'Wâldman', maar is erg trots op zijn zoon. "Ik heb de schoenen aan, maar je loopt naast je klompen. Zo is het wel."

We weten wat we moeten doen

Jan heeft het nuchtere in ieder geval meegekregen van zijn vader. Als we hem vragen of hij ook gespannen is voor de Spelen, ontkent hij dat. "Nee, het is een wedstrijd zoals elke wedstrijd. Er is iets meer te halen, maar dezelfde landen liggen er als op het WK. We weten wat we moeten doen. We hebben het zo vaak gedaan, dus we weten precies hoe lang het is. Als je gewoon doet wat je moet doen, dan is er eigenlijk niets aan de hand. Als je iets geks doet, dan wordt het anders. Daar hoef je wat mij betreft niet zenuwachtig voor te zijn."

Hij is er klaar voor. "We zijn 'kneiterfit' en kom maar op!"