Ameland wil diverser woningaanbod: flex, sociale huur en koop

"Denk aan mensen die in de zorg of het onderwijs werken", zegt wethouder Theo Faber. "Of aan mensen die gescheiden zijn en snel iets nodig hebben. Zij mogen dan twee jaar in deze flexwoningen wonen en dan doorstromen naar reguliere huizen."

Het gaat niet direct om heel veel flexhuizen: vier in totaal. "We zijn en blijven een eiland, het gaat hier niet in de heel grote getallen."

Mogelijk komen er later wel meer bij. "Er zijn plannen om nog een locatie te ontwikkelen met vier huizen, maar die bouwen we pas als de toewijzing van deze eerste vier klaar is. Dan bespreken we de ervaringen met de gemeenteraad."

Groter woningplan

De flexhuizen zijn onderdeel van een groter huizenplan op het eiland, want er staan veel mensen in de wachtrij. "Er komen veertig sociale huurwoningen, een stuk of vijftien koopwoningen en dus deze flexwoningen."

"Als dit klaar is, is het evenwicht tussen vraag en aanbod een stuk beter", denkt Faber.

Lagere huur

De bedoeling is dat de huur voor de flexhuizen tussen de 400 en 450 euro komt te liggen, zegt de wethouder. Bij andere huurhuizen op het eiland ligt dat tussen de 650 en 750 euro per maand. "Het plan is om een wat meer divers aanbod te krijgen."

De gemeenteraad van Ameland bespreekt maandagavond het beschikbaar stellen van 50.000 euro om de bouw verder voor te bereiden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen mensen in het najaar van 2022 in de flexhuizen trekken.