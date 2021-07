Politie blij met snelle hulpverlening door recreant na ongeluk bij Sint Nicolaasga

De politie van De Fryske Marren is zeer te spreken over het kordate optreden van een vrouw uit Sint Nicolaasga, die haar over het slachtoffer van een eenzijdig ongeluk op de A6 ontfermde. Tussen verzorgingsplaats De Lanen en de afslag naar Sint Nicolaasga belandde zaterdagavond een auto met hoge snelheid van de weg in een rietkraag.