Bergsma, Van der Schoot en Van Zwieten winnen finale Rengersdag

De Rengersda werd georganiseerd door LKC Sonnenborgh in Leeuwarden. Marten Bergsma kwam in actie als vervanger van Enno Kingma. Het partuur met Van Dellen toonde wel lef in de opslag, maar de winst ging naar Bergsma. Over het algemeen was echte spanning niet aan de orde, het was een tamme Rengersdag.

Hoofdklasse vrouwen

Bij de hoofdklasse vrouwen in St.-Annaparochie hebben Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra gewonnen. Zij versloegen Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia met 5-2 6-4.