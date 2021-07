Zomergast Slimane Elhilmi: "We hebben echt een multi-culti-moskee"

Extremisme

Van extreme islamaanhangers moet Slimane niets hebben. De ideeën van IS houdt hij ver van zich. In de El Fath-moskee preekt de imam met name de liefde voor God en dat iedereen omarmd moet worden.

Als er beledigingen zijn richting de profeet Mohammed dan trekt Elhilmi eigenlijk z'n schouders op. Hij trekt het zich wel aan, maar laat het verder. "Onze God zegt dat je daar niets mee moet doen. Hij is de enige die mag oordelen."

Regenboogvlag

Op de vraag of het zo is dat homoseksualiteit door moslims niet geaccepteerd wordt, zegt Slimane dat dit vaak ook uit onwetendheid komt. Volgens hem is iedereen in de moskee welkom. Op de vraag of er ook een regenboogvlag in de moskee kan hangen, antwoordt de voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap: "Waarom niet? Jij hebt nu een balletje opgegooid."