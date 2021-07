RIVM: 231 nieuwe besmettingen in Fryslân

Gemiddeld zijn in de afgelopen week iedere dag 242 besmettingen gemeld.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân met 42. Daarna volgen Leeuwarden mei 37 en Smallingerland met 33.

Geen overlijdens en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in het afgelopen etmaal geen nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe patiënten in de Friese ziekenhuizen opgenomen.

Landelijk

Landelijk zijn er 10.247 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld waren het er in de afgelopen week 10.052 besmettingen per dag.