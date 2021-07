Oud-wethouder van Smallingerland Pieter van der Zwan tijdelijk naar Westerkwartier

De 40-jarige Van der Zwan vervangt partijgenoot Bert Nederveen die wegens ziekte het werk neerlegde. Op 25 augustus wordt hij geïnstalleerd.

In 2019 maakte Van der Zwan de overstap van de politiek naar de jeugdzorg in Fryslân. Daarvoor was hij negen jaar actief in de politiek in Smallingerland, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. In 2017 werd hij wethouder. Na de verkiezingen in 2018 werd hij weer raadslid.