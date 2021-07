Volleybalster Sjanet Wijnia geeft plek in eerste van VC Sneek op vanwege blessure

Naast volleybal is Sjanet Wijnia ook een bekend kaatsster. Bij de wedstrijd in Makkum zaterdag vertelde ze dat ze al jaren last heeft van het kraakbeen nadat ze in 2018 door haar knie is gegaan is.

"Toen is de meniscus afgescheurd en is een stuk kraakbeen meegenomen. Daarna heb ik eigenlijk altijd een dikke knie gehouden. Ik ben weer geopereerd en toen is een stuk kraakbeen verwijderd en is de meniscus schoongemaakt. Toen werd al gezegd dat zoiets altijd kon blijven opspelen. Vijf maanden na de operatie ging het eigenlijk heel goed. Daarna had ik constant een dikke knie. De conclusie is dat die kraakbeenschade in de weg zit. In overleg met de dokter en fysio is overlegd dat ik beter niet meer kan springen. Dat betekent dat ik mijn focus leg als libero en niet meer als passer-loper."

Ze heeft ook doelbewust een stap terug gedaan uit het eerste naar VC Sneek 2. "Dat is topdivisie en heb ik al eerder gespeeld. Ik kon als tweede libero bij het eerste, maar ik wil graag spelen en ervaring opdoen."

Balen

Ze wilde de top halen in het volleybal. "Het ging ook goed, ik heb dit seizoen echt een stap gemaakt, dus dit is balen. Maar het is wel verstandig. Ik vind mountainbiken en skiën ook leuk, en ik wil later ook nog kinderen waarmee ik iets kan doen. Het echte besef komt later nog wel, eerst maar lekker kaatsen."