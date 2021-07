Koikarpers zwemmen in Park Vijversburg: "Een hamburgermenu is duurder"

Het was voor het eerst dat er in Noord-Nederland een koikarpershow te zien was, maar als het aan de organisatie ligt, was het niet de laatste keer. "Als we nu kijken naar het aantal bezoekers, is de verwachting dat we dit nu jaarlijks terug laten komen", zegt Roelof Drenth van de organisatie.

Koikarpers hebben de naam dat ze heel duur zijn, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, zegt hij. Het is maar net welke vis je koopt.

"Dat is met auto's ook zo., Je kunt een Fiat Panda kopen, maar ook een Lamborghini." John de Leur is het met hem eens. "Voor 10 euro kun je al een koi kopen. Een hamburgermenu is duurder."

De Leur is jurylid bij de show. Hij kiest de 'Grand Champion', de allermooiste koi.