Sander Arends haalt finale van ATP-toernooi in Zweden

Het is de vierde keer dat Arends een finale haalt van een ATP-toernooi. De eerste keer was, net als nu, in Båstad, in Zweden. Dat is een zogeheten ATP-250 toernooi, een niveau hoger als de challengertoernooien die Arends en Pel normaal gesproken spelen.

Arends en Pel wonnen in de halve finale van Pablo Cuevas (uit Uruguay) en Fabrice Martin (uit Frankrijk), met 2-6, 7-5 en 10-7.

De finale begint zaterdag om 12:00 uur. Arends en Pel nemen het dan op tegen Andre Begemann (uit Duitsland) en Albano Olivetti (uit Frankrijk).