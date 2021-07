LIVE: Fierljeppen in Burgum

Vandaag staat de zesde wedstrijd van de in totaal 15 reguliere duels op het programma. Alle ljeppers nemen de zeven beste sprongen mee naar het eindklassement, en de sterksten worden dan geselecteerd voor het FK in Winsum.

Burgum heeft een top accommodatie", zegt verslaggever Freark Wijma. "Er zijn de meeste Nederlandse records gesprongen. Dat zijn in feite wereldrecords."

"De een-na-verste sprong die ooit gemaakt is, is ook in Burgum gesprongen" zegt Wijma. "Dat was bijna 22 meter: 21,94. Dat deed een Hollander, Jacco de Groot. Hij is de enige die ooit over de 22 meter sprong, met 22,21. Dat is een afstand waar de Friezen alleen nog maar van kunnen dromen."

De wedstrijd is live hierboven te zien, maar ook op YouTube. Het commentaar is van sportverslaggever Freark Wijma en analist Hannes Scherjon.