Nieuwe besmettingen in zorgcentrum Ameland, maar quarantaine houdt op

"Het prettige nieuws is dat op basis van deze uitslagen alle andere bewoners van de Stelp weer uit quarantaine kunnen", zegt Willem van der Kooi van het zorgcentrum.

De bewoners die positief getest zijn, worden op de eigen kamer geïsoleerd. In totaal wonen er 34 mensen in het zorgcentrum.

De medewerker die positief getest is, heeft in de afgelopen dagen gewerkt. Volgens het zorgcentrum heeft dat niet voor besmettingsgevaar gezorgd. Ze werkte volledig beschermd. Nu blijft ze thuis.

'Erger leed voorkomen'

"We beseffen ons dat de quarantaine voor de bewoners, de naasten en onze medewerkers een vervelend besluit is geweest", zegt Van der Kooi. 'We zijn echter blij dat we snel hebben gehandeld en daarmee wellicht erger leed hebben kunnen voorkomen."

Mensen die op bezoek willen komen in De Stelp, zijn weer welkom. Ze moeten dan wel een mondkapje op, anderhalve meter afstand houden en de handen goed wassen.

Er is wel kritiek geweest op de quarantaine op Ameland, maar Van der Kooi kon niet anders, zegt hij. "Voor nu was dit de beste manier om het coronavirus een halt toe te roepen, en onze bewoners zoveel mogelijk tegen het virus te beschermen."

De komende tijd worden de bewoners extra in de gaten gehouden, zegt Van der Kooi. "Bij eventuele klachten testen we gelijk."