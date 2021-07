Foeke Booy "gaat de goeie kant op" na herseninfarct

Booy is getroffen door een herseninfarct. "Foeke heeft me gebeld", zei De Jong. "Het gaat de goeie kant op. Daar ben ik blij om."

De taken van Booy worden voorlopig overgenomen door directeur Gerald van den Belt. Booy was sinds 2017 actief als technisch manager bij SC Cambuur. Hij is al sinds zijn jeugd verbonden aan de club.