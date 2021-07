Fierljeppen Burgum vanavond live te zien bij Omrop Fryslân

De live-uitzending begint op 19.00 uur, met commentaar van sportverslaggever Freark Wijma en analist Hannes Scherjon, en is niet alleen te zien op de website en de app van Omrop Fryslân, maar ook op youtube.

Wijma kijkt uit naar de wedstrijd. De omstandigheden lijken goed.

"De één-na-verste sprong die ooit gemaakt is, is in Burgum gesprongen", zeht Wijma. Dat was bijna 22 meter. "21,94. Dat deed een Hollander, Jacco de Groot. Hij is de enige die ooit over de 22 meter sprong, met 22,21. Dat is een afstand waar de Friezen alleen nog maar van kunnen dromen."

De wedstrijd in Burgum is de zesde van het seizoen. Na 15 wedstrijden wordt het eindklassement opgemaakt.