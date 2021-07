SC Heerenveen wint met moeite van eerstedivisionist Top Oss

De Friese doelpunten waren van Stanislav Shopov, Tibor Halilovic en Rodney Kongolo. Het is de tweede oefenwedstrijd die Heerenveen wint.

De eerste helft was niet goed, zei trainer Johnny Jansen na afloop. "Toen speelden we wandelvoetbal. Daar winnen we niet mee. De tweede helft had veel meer dynamiek."

Jansen heeft veel gewisseld, in de wedstrijd. "We laten iedereen nu nog zoveel mogelijk voetballen, maar dat gaat de komende tijd anders worden."