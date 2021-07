Weerman Gerrit Hiemstra over extremen: "In de zomer is zoiets nog nooit voorgekomen"

Gerrit Hiemstra is weerman bij de NOS en als wetenschapper houdt hij zich al langer bezig met onderzoek naar klimaatveranderingen. "In de zomer is het nog nooit in deze vorm voorgekomen. Zelfs het record van 1926 met de hoogste waterstand in de Maas was in de winter. Daar zijn we nu overheen. Dat kennen we niet van de zomer." Luister naar wat hij nog meer te vertellen heeft: