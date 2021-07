Transportbedrijf Portena overgenomen; geen nadelige gevolgen voor personeel

Beide bedrijven kenden elkaar al en werkten al samen. De overname was al op 1 januari van dit jaar. De vestiging in Heerenveen blijft gewoon bestaan en alle chauffeurs en andere medewerkers houden hun werk. Toch was er bij de medewerkers wel wat emotie toen ze het nieuws hoorden.

"Het nieuws kwam wat plotsklaps", zegt voorzitter Piet de Vries van de ondernemingsraad. "Niemand wist ervan. De reacties waren wisselend. Sommigen moeten het wat laten bezinken."

Lokale identiteit

Het betekent het einde van een groot Fries bedrijf dat als nevenvestiging van een groot bedrijf verder gaat en niet meer zelfstandig is. De overname is niet uit een crisis gedaan, maar het zijn twee gezonde bedrijven die samengaan. De naam Portena blijft voorlopig op de vrachtwagens staan. Directeur Kleinsmidt blijft ook. "De nieuwe eigenaar vindt het belangrijk dat er een lokale identiteit blijft."

Nedcargo had geen vestiging in het noorden en ziet Portena als een versterking en een aanvulling. Directie en ondernemingsraad zien voordelen en kansen door de overname en het bedrijf heeft de ambitie verder te groeien.

Portena is als familiebedrijf opgericht in 1932 in Langweer en ging later naar Heerenveen. Het heeft nu 100 vrachtwagens op de weg en is daarmee in het noorden een van de grotere bedrijven in de transportsector.