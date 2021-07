Transportbedrijf Portena overgenomen

Nedcargo had geen vestiging in het noorden en ziet Portena als een versterking en een aanvulling. Directie en ondernemingsraad zien voordelen en kansen door de overname en het bedrijf heeft de ambitie verder te groeien.

Portena is als familiebedrijf opgericht in 1932 in Langweer en ging later naar Heerenveen. Het heeft nu 100 vrachtwagens op de weg en is daarmee in het noorden een van de grotere bedrijven in de transportsector.