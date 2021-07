Gepensioneerde Pieter Weening doet zelf ook 'even een rondje' in eigen Classic

Pieter Weening is blij dat het evenement in deze tijd toch kan doorgaan. "We hebben er mooi weer bij en zo te zien is de opkomst ook goed." In november 2020 is hij met pensioen gegaan. "Ik zit niet meer elke dag vier of vijf uur op de fiets. Maar het is altijd mijn passie geweest, dus ik vind het niet zo erg om nu even een rondje te fietsen."

Na zijn pensioen heeft hij nog wel getraind, maar niet meer wedstrijden gefietst. "Niet meer in het volume en de uren die ik deed, maar ik heb wel veel gelopen. En ik werk voor Shimano, een leverancier van fietsonderdelen. Ik ben wel mee naar internationale wedstrijden dus." Hij woont in België, maar wil eind dit jaar weer naar Fryslân verhuizen." Het is niet meer nodig om elke dag door de Ardennen te knallen."