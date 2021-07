Jaren terug fietste ze naar Drachten, en nu hoort ze bij de besten ter wereld

Het onderdeel vier-zonder-stuurvrouw is een nieuw olympisch onderdeel. De Nederlandse ploeg met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering hoort bij de absolute wereldtop en gaat voor het hoogste. "Goud is het enige dat telt, dat is waar we voor gaan!"

Concurrentie

Op het WK in 2019 eindigde de roeiploeg als tweede achter Australië. En die ploeg wordt ook nu gezien als een geduchte tegenstander, net als Amerika, Nieuw-Zeeland en Canada. Al weten ze door corona niet hoe sterk de concurrentie is, want met de wereldbekerwedstrijden in Europa deden de landen buiten Europa niet mee.

Clevering: "We hebben echt geen idee hoe sterk die landen zijn. Het is natuurlijk fijn om te winnen, maar het zou leuker geweest zijn als de wereldbekerwedstrijden drukker waren bezocht en de concurrentie er ook bij was."