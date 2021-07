Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 2): Landschap

Podcast

In de podcast 'Verhalen van het vlakke land' van Bart Kingma en Karen Bies worden de wetenschappers uit de 'Beklimmers' uitgebreid geïnterviewd. In deel 2 is dat filosoof Eric Brinckmann. Waar de stad vooral een massa beton is met wat groene plekjes, is het platteland één groot landschap met hier en daar bebouwing. Het landschap is een wezenlijk onderdeel van het leven op het platteland. Maar de bewoners hebben zichzelf steeds meer losgekoppeld. Filosoof Eric Brinckmann wil de relatie tussen mensen en landschap terugbrengen.