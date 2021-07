GGD raadt vakantiegangers aan om nieuwe testafspraak te maken

"Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt, je zult dit weekend maar op reis moeten, maar we kunnen er niets aan doen. Het ligt buiten onze macht", legt Nils van Mourik van GGD Fryslân uit. De vertraging bij het laboratorium heeft te maken met een technische storing bij één van de machines. Een deel van de reguliere testen is dit weekend naar een ander laboratorium gebracht, zodat dat sneller kan.

Ook de testen die al zijn gedaan, komen niet op tijd terug. "De mensen waar het om gaat, hebben een sms-bericht gekregen met uitleg. Ze kunnen een andere test laten doen op testenvoorjereis.nl. "Het gaat om zo'n 7.000 mensen.

Nieuwe test aanvragen

Ook als mensen een test hadden ingepland, kunnen ze naar de website testenvoorjereis.nl en dan een nieuwe test aanvragen bij één van de andere aanbieders. "Er zijn ook vele commerciële aanbieders die meedoen in het programma van de overheid om in juli en augustus gratis testen voor de vakantie aan te bieden."